Дневник.ру — вход на мою страницу / через Госуслуги

Вход и регистрация в моей странице Дневник.ру (dnevnik.ru) через Госуслуги

Дневник.ру — это российская цифровая онлайн-платформа для образования, предоставляющая большие возможности и которая позволяет очень просто пользоваться электронным дневником учителям, ученикам и родителям.

Войти на свою страницу dnevnik ru можно 2 способами:

  1. По логину и паролю;
  2. Без логина и пароля (через ЕСИА Госуслуги).
Дневник.ру
Дневник.ру
Электронный дневник школьника
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Подробнее о способах входа в систему электронного дневника для школьников, учителей и родителей, а так же для регионов читайте в данной инструкции.

Вход на свою страницу по логину и паролю

Самый быстрый способ зайти на свою страницу электронного дневника — по логину и паролю через официальную форму на сайте dnevnik.ru.

Для этого перейдите на сайт, либо по кнопке ниже и совершите следующие действия:

  1. В правом верхнем углу нажмите войти;
  2. Введите логин;
  3. Введите свой пароль;
  4. Войдите в дневник.
ДНЕВНИК РУ ВОЙТИ НА СВОЮ СТРАНИЦУ

Так выглядит форма входа в личный кабинет дневник.ру по логину и паролю
Вы используете электронный дневник как:
Я школьник
40.5%
Я учитель
23.25%
Я родитель
36.25%
Проголосовало: 400

Вход через Госуслуги (без логина и пароля)

Вход в систему электронного дневника БЕЗ логина и пароля осуществляется через личный кабинет Госуслуги. Для этого перейдите по кнопке ниже и выполните следующие действия:

ДНЕВНИК РУ ВОЙТИ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

  1. Выберите свой регион;
  2. Нажмите на кнопку «Войти через госуслуги».
выбор региона для входа в дневник через портал госуслуг (без логина и пароля)
Вход в электронный дневник для регионов
Дневник.ру
Дневник.ру
Электронный дневник школьника
ОТКРЫТЬ СПИСОК РЕГИОНОВ
Обратите внимание, что вход в электронный дневник через госуслуги доступен не для всех регионов!

Далее вам откроется форма входа в сервис Госуслуги. Введите там свои данные. После заполнения сервис может потребовать предоставить доступ к вашей информации.

Форма входа в электронный дневник через госуслуги

Регистрация в электронном дневнике

Изначально, для доступа школьникам в личный кабинет дневника аккаунт регистрирует учебное заведение. Эти данные передаются школьнику и родителю для входа.

Для самостоятельной регистрации в электронном дневнике перейдите на официальный сайт, либо по кнопке ниже и сделайте следующее:

ДНЕВНИК РУ РЕГИСТРАЦИЯ

  1. Перейдите по кнопке либо самостоятельно войдите на официальный сайт;
  2. Нажмите на ссылку «Не зарегистрированы в системе?» либо «Подключить ОО«
Форма регистрации в электронный дневник

Далее сайт откроет страницу с выбором вашей роли в системе Дневник.ру. Вам нужно, кто вы:

  • Учитель или сотрудник;
  • Ученик либо родитель.
Выбор роли для регистрации в электронный дневник Выбор учебного заведения в электронном дневнике

После выбора сайт покажет вам страницу учебной организации со следующей информацией:

Страница с информацией о учебном заведении Дневник.ру

На данной странице вы сможете увидеть: телефон, почту, адрес, сайт и прочую информацию о учебной организации. Она необходима для завершения регистрации в электронном дневнике.

Завершение регистрации в Дневник.ру
Дневник.ру
Дневник.ру
Электронный дневник школьника
Остались вопросы?
Для завершения регистрации обратитесь по контактам, указанным на странице, чтобы связаться с администрацией школы, либо классным руководителем.


Сотрудник выдаст вам логин и пароль для входа в Дневник.ру

Первый вход в Дневник.ру

После того, как вы прошли регистрацию и получили данные — можно приступать ко входу в электронный дневник.

  1. На странице входа введите свой логин и пароль;
  2. Далее проверьте свои персональные данные и подтвердите их;
  3. На следующей странице укажите свои email и номер телефона;
  4. Далее система электронного дневника предложит вам создать новый пароль аккаунта.
ВХОД В ДНЕВНИК

Ввод персональных данных dnevnik.ru Создание нового пароля в электронном невнике

Внимание! Указывайте собственный email. Смена пароля доступна в личном кабинете только 1 раз, поэтому установите надёжный пароль, который запомните.

Как привязать сервис к Госуслугам?

Для того, чтобы связать ваш аккаунт с сервисом Дневник ру сделайте следующее:

  1. Совершите вход через Госуслуги в электронный дневник (как это сделать описано по ссылке);
  2. Введите свои логин и пароль от портала Госуслуги;
  3. Система потребует дать ваше согласие на использование персональных данных между дневником и госуслугами. Для этого нажмите на «Предоставить«;
Как привязать аккаунт Дневник.ру к Госуслугам

Если все верно, то система оповестит вас о том, что личный кабинет дневника успешно связан с порталом Госуслуги.

Оповещение о успешно связанном аккаунте

ВНИМАНИЕ! Сервис Дневник ру не сохраняет ваши персональные данные от портала Госуслуги.

Связывание аккаунта нужно только для того, чтобы быстро переходить в систему электронного дневника, без ввода логина и пароля.

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Комментарии
  1. Кривых Анна.

    Помогите пожалуйста зарегистрироватысяч в дневнике ру

    • Дневник.ру

      Здравствуйте. Внимательно прочитайте этот раздел о регистрации в системе.

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