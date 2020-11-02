Дневник.ру — это российская цифровая онлайн-платформа для образования, предоставляющая большие возможности и которая позволяет очень просто пользоваться электронным дневником учителям, ученикам и родителям.

Войти на свою страницу dnevnik ru можно 2 способами:

По логину и паролю; Без логина и пароля (через ЕСИА Госуслуги).

Дневник.ру Электронный дневник школьника Задать вопрос Подробнее о способах входа в систему электронного дневника для школьников, учителей и родителей, а так же для регионов читайте в данной инструкции.

Вход на свою страницу по логину и паролю

Самый быстрый способ зайти на свою страницу электронного дневника — по логину и паролю через официальную форму на сайте dnevnik.ru.

Для этого перейдите на сайт, либо по кнопке ниже и совершите следующие действия:

В правом верхнем углу нажмите войти; Введите логин; Введите свой пароль; Войдите в дневник.

Вы используете электронный дневник как: Я школьник 40.5% Я учитель 23.25% Я родитель 36.25% Проголосовало: 400

Вход через Госуслуги (без логина и пароля)

Вход в систему электронного дневника БЕЗ логина и пароля осуществляется через личный кабинет Госуслуги. Для этого перейдите по кнопке ниже и выполните следующие действия:

Выберите свой регион; Нажмите на кнопку «Войти через госуслуги».

Вход в электронный дневник для регионов Дневник.ру Электронный дневник школьника ОТКРЫТЬ СПИСОК РЕГИОНОВ Обратите внимание, что вход в электронный дневник через госуслуги доступен не для всех регионов!

Далее вам откроется форма входа в сервис Госуслуги. Введите там свои данные. После заполнения сервис может потребовать предоставить доступ к вашей информации.

Регистрация в электронном дневнике

Изначально, для доступа школьникам в личный кабинет дневника аккаунт регистрирует учебное заведение. Эти данные передаются школьнику и родителю для входа.

Для самостоятельной регистрации в электронном дневнике перейдите на официальный сайт, либо по кнопке ниже и сделайте следующее:

Перейдите по кнопке либо самостоятельно войдите на официальный сайт; Нажмите на ссылку «Не зарегистрированы в системе?» либо «Подключить ОО«

Далее сайт откроет страницу с выбором вашей роли в системе Дневник.ру. Вам нужно, кто вы:

Учитель или сотрудник;

Ученик либо родитель.

После выбора сайт покажет вам страницу учебной организации со следующей информацией:

На данной странице вы сможете увидеть: телефон, почту, адрес, сайт и прочую информацию о учебной организации. Она необходима для завершения регистрации в электронном дневнике.

Завершение регистрации в Дневник.ру Дневник.ру Электронный дневник школьника Остались вопросы?





Сотрудник выдаст вам логин и пароль для входа в Дневник.ру Для завершения регистрации обратитесь по контактам, указанным на странице, чтобы связаться с администрацией школы, либо классным руководителем.

Первый вход в Дневник.ру

После того, как вы прошли регистрацию и получили данные — можно приступать ко входу в электронный дневник.

На странице входа введите свой логин и пароль; Далее проверьте свои персональные данные и подтвердите их; На следующей странице укажите свои email и номер телефона; Далее система электронного дневника предложит вам создать новый пароль аккаунта.

Внимание! Указывайте собственный email. Смена пароля доступна в личном кабинете только 1 раз, поэтому установите надёжный пароль, который запомните.

Как привязать сервис к Госуслугам?

Для того, чтобы связать ваш аккаунт с сервисом Дневник ру сделайте следующее:

Совершите вход через Госуслуги в электронный дневник (как это сделать описано по ссылке); Введите свои логин и пароль от портала Госуслуги; Система потребует дать ваше согласие на использование персональных данных между дневником и госуслугами. Для этого нажмите на «Предоставить«;

Если все верно, то система оповестит вас о том, что личный кабинет дневника успешно связан с порталом Госуслуги.

ВНИМАНИЕ! Сервис Дневник ру не сохраняет ваши персональные данные от портала Госуслуги.



Связывание аккаунта нужно только для того, чтобы быстро переходить в систему электронного дневника, без ввода логина и пароля.

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