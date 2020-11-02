Дневник.ру — вход на мою страницу / через Госуслуги
Дневник.ру — это российская цифровая онлайн-платформа для образования, предоставляющая большие возможности и которая позволяет очень просто пользоваться электронным дневником учителям, ученикам и родителям.
Войти на свою страницу dnevnik ru можно 2 способами:
- По логину и паролю;
- Без логина и пароля (через ЕСИА Госуслуги).
Вход на свою страницу по логину и паролю
Самый быстрый способ зайти на свою страницу электронного дневника — по логину и паролю через официальную форму на сайте dnevnik.ru.
Для этого перейдите на сайт, либо по кнопке ниже и совершите следующие действия:
- В правом верхнем углу нажмите войти;
- Введите логин;
- Введите свой пароль;
- Войдите в дневник.
Вход через Госуслуги (без логина и пароля)
Вход в систему электронного дневника БЕЗ логина и пароля осуществляется через личный кабинет Госуслуги. Для этого перейдите по кнопке ниже и выполните следующие действия:
- Выберите свой регион;
- Нажмите на кнопку «Войти через госуслуги».
Далее вам откроется форма входа в сервис Госуслуги. Введите там свои данные. После заполнения сервис может потребовать предоставить доступ к вашей информации.
Регистрация в электронном дневнике
Изначально, для доступа школьникам в личный кабинет дневника аккаунт регистрирует учебное заведение. Эти данные передаются школьнику и родителю для входа.
Для самостоятельной регистрации в электронном дневнике перейдите на официальный сайт, либо по кнопке ниже и сделайте следующее:
- Перейдите по кнопке либо самостоятельно войдите на официальный сайт;
- Нажмите на ссылку «Не зарегистрированы в системе?» либо «Подключить ОО«
Далее сайт откроет страницу с выбором вашей роли в системе Дневник.ру. Вам нужно, кто вы:
- Учитель или сотрудник;
- Ученик либо родитель.
После выбора сайт покажет вам страницу учебной организации со следующей информацией:
На данной странице вы сможете увидеть: телефон, почту, адрес, сайт и прочую информацию о учебной организации. Она необходима для завершения регистрации в электронном дневнике.
Сотрудник выдаст вам логин и пароль для входа в Дневник.ру
Первый вход в Дневник.ру
После того, как вы прошли регистрацию и получили данные — можно приступать ко входу в электронный дневник.
- На странице входа введите свой логин и пароль;
- Далее проверьте свои персональные данные и подтвердите их;
- На следующей странице укажите свои email и номер телефона;
- Далее система электронного дневника предложит вам создать новый пароль аккаунта.
Внимание! Указывайте собственный email. Смена пароля доступна в личном кабинете только 1 раз, поэтому установите надёжный пароль, который запомните.
Как привязать сервис к Госуслугам?
Для того, чтобы связать ваш аккаунт с сервисом Дневник ру сделайте следующее:
- Совершите вход через Госуслуги в электронный дневник (как это сделать описано по ссылке);
- Введите свои логин и пароль от портала Госуслуги;
- Система потребует дать ваше согласие на использование персональных данных между дневником и госуслугами. Для этого нажмите на «Предоставить«;
Если все верно, то система оповестит вас о том, что личный кабинет дневника успешно связан с порталом Госуслуги.
ВНИМАНИЕ! Сервис Дневник ру не сохраняет ваши персональные данные от портала Госуслуги.
Связывание аккаунта нужно только для того, чтобы быстро переходить в систему электронного дневника, без ввода логина и пароля.
Популярные запросы:
Помогите пожалуйста зарегистрироватысяч в дневнике ру
Здравствуйте. Внимательно прочитайте этот раздел о регистрации в системе.